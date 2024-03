Trésors des Calanques-Croq’Vacances Centre de Vacances Notre Dame Saint-Cyr-sur-Mer, dimanche 11 août 2024.

Trésors des Calanques-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 – 17 août Centre de Vacances Notre Dame 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T19:58:00+02:00

Rejoins les calanques et le chant des cigales pour un séjour 100 % méditerranéen!

Viens passer pendant une semaine, sous le soleil du midi, des vacances riches en découvertes ! Nous avons programmé pour toi deux séances d’optimist (petit dériveur) afin de te familiariser avec la grande bleue. Cette embarcation te permettra d’accéder facilement à de bonnes sensations de glisse et de vitesse. Avec l’aide d’un moniteur diplômé, tu apprendras les techniques de la voile et tu auras l’opportunité de faire tes premières armes d’apprenti navigateur à bord de ton embarcation pour devenir un des meilleurs régatiers du globe !

Une fois familiarisé à la navigation côtière, nous t’emmènerons en mer au large du Cap Sicié pour une sortie inoubliable au cours de laquelle tu observeras les dauphins, baleines et autres cétacés. Cette excursion insolite d’une journée en mer restera marquée à jamais comme un de tes plus beaux souvenirs de vacances.

Tu profiteras également du cadre idyllique de St-Cyr-Sur-Mer pour les baignades. Enfin, nous avons préparé en plus des jeux, veillées et concours de pétanque, une journée au parc aquatique Aqualand ! Ce programme te séduira à coup sûr et nul doute que tu voudras prolonger tes vacances à St-Cyr-Sur-Mer !

Centre de Vacances Notre Dame 491 avenue de l’Abbé Dol saint-cyr-sur-mer Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-tresors-des-calanques_45.html »}]

colonie sud de la france

Croq’ Vacances