Trésors des Calanques Centre de Vacances Notre Dame, 24 juillet 2022, Saint-Cyr-sur-Mer.

Trésors des Calanques

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Centre de Vacances Notre Dame

Rejoins les calanques et le chant des cigales pour un séjour 100 % méditerranéen ! ———————————————————————————- Nous te proposons de passer une semaine sous le soleil du midi, des vacances riches en découvertes ! Nous te proposons dans un premier temps deux séances de catamaran afin de te familiariser avec la grande bleue. Le catamaran, le «Catsy», te permettra d’accéder facilement à de bonnes sensations de glisse et de vitesse. Avec l’aide d’un moniteur diplômé, tu apprendras les techniques du catamaran, les manoeuvres, les allures… Une fois familiarisé(e) à la navigation côtière, nous te proposons une sortie inoubliable en mer au large du Cap Sicié pour aller observer les dauphins, baleines et autres cétacés ; cette excursion insolite d’une journée en mer restera marquée à jamais dans tes plus beaux souvenirs de vacances. Nous profiterons également du cadre idyllique de St-Cyr-Sur-Mer pour les baignades. Enfin, nous te proposons en plus des jeux, veillées et concours de pétanque, une journée au parc aquatique Aqualand ! **Ce programme te séduira à coup sûr et nul doute que tu voudras prolonger tes vacances à St-Cyr-Sur-Mer !**

599 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de Vacances Notre Dame 491 Avenue de l’Abbé Dol 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Var



2022-07-24T08:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T19:00:00