TRÉSORS D’EGYPTE Montpellier, vendredi 22 mars 2024.

TRÉSORS D’EGYPTE Montpellier Hérault

La tournée Trésors d’Egypte constituée de 8 dates de concert en France, 22 mars à Montpellier, met à l’honneur 21 jeunes chanteuses, chanteurs, danseuses et danseurs égyptiens venant à la rencontre des jeunes enfants de France pour créer ensemble un monde plus solidaire, plus durable et plus équitable.

Car ce sont eux les citoyens du monde de demain.

La danse du bâton Tahteeb danse pharaonique sera mise à l’honneur pour redonner de la visibilité à cette part du patrimoine Egyptien.

Réservation gratuite en ligne

Don libre en salle, dont l’intégralité des fonds seront versés au profit de l’opération et de l’association PARTAGE .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

100 Rue Ferdinand de Lesseps

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

