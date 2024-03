Trésors de pelouses ! Mérigny, vendredi 12 juillet 2024.

Trésors de pelouses ! Mérigny Indre

Vendredi

Animation à faire en famille à partir de 5 ans. Apprenez à identifier quelques papillons et orchidées tout en s’amusant.Familles

Au coeur de nos vallées se cachent encore quelques pelouses sèches. En fonction de la saison, que diriez-vous de partir à leur rencontre pour observer les richesses qu’elles abritent (orchidées, papillons, etc.) et comprendre pourquoi elles sont devenues si rares sur notre territoire ? 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 10:00:00

fin : 2024-07-12 12:00:00

1 Rue du Campanile

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

L’événement Trésors de pelouses ! Mérigny a été mis à jour le 2024-03-08 par Destination Brenne