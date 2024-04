Trésors de nos villages parking de l’Eglise Saint-Maurice-lès-Couches, mardi 16 juillet 2024.

Trésors de nos villages parking de l’Eglise Saint-Maurice-lès-Couches Saône-et-Loire

Partez sur les sentiers de Saint-Maurice-lès-Couches, pour une randonnée accompagnée autour des histoires du village. Votre guide, de l’association « Guides en Morvan », vous fera découvrir les anecdotes du village, ainsi que la faune et la flore présente. Balade ludique et dépaysante pour petits et grands !

Découvrez l’appellation des cotes du Couchois avec cette balade.

Balade à partir de 8 ans. Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens, tenus en laisse, sont acceptés.

Le départ de la marche est à 14h30 précise, il est recommandé d’arriver 15 minutes avant le début de la randonnée. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 14:30:00

fin : 2024-07-16 17:00:00

parking de l’Eglise RDV à l’Eglise

Saint-Maurice-lès-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté welcome@autun-tourisme.com

