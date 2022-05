Trésors de Loire

2022-07-27 – 2022-07-27 La Loire, grand fleuve sauvage accueille de nombreuses espèces qui viennent nicher sur les bancs de sable en été. La forêt alluviale avec ses grands arbres est un lieu idéal pour observer les oiseaux (milan noir, pic noir…). Prévoir un pique-nique. Jumelles prêtées. Venez découvrir la Loire en compagnie d’un naturaliste passionné de la LPO. Tous publics

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

