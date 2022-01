Trésors de l’océan 44420 Mesquer Mesquer Catégorie d’évènement: Mesquer

Trésors de l’océan 44420 Mesquer, 7 septembre 2022, Mesquer. Trésors de l’océan

44420 Mesquer, le mercredi 7 septembre à 14:00

Quelles sont ces étranges capsules que la mer dépose parfois sur la plage ? À l’occasion de cette balade nature entre la plage et dune, nous observerons les trésors parfois surprenants que nous offre l’océan et qui composent la laisse de mer. Puis le vent nous poussera ensuite sur le chemin des dunes et de leurs secrets.

Public

Quelles sont ces étranges capsules que la mer dépose parfois sur la plage ? À l’occasion de cette balade nature entre la plage et dune, nous observerons les trésors parfois surprenants que nous o… 44420 Mesquer 44420 Mesquer Mesquer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-07T14:00:00 2022-09-07T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mesquer Autres Lieu 44420 Mesquer Adresse 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville 44420 Mesquer Mesquer

44420 Mesquer Mesquer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/