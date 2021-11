Trésors de la polyphonie anglaise – Les Dow Partbooks (concert ); La playlist de Robert Dow (exposition itinérante) Autre lieu, 26 novembre 2021, Genève.

Trésors de la polyphonie anglaise – Les Dow Partbooks (concert ); La playlist de Robert Dow (exposition itinérante)

Autre lieu, le vendredi 26 novembre à 20:00

L’originalité de cette nouvelle production tient au fait que le concert de la Sestina sera accompagné d’une exposition itinérante, au sein de l’église même dans laquelle l’ensemble se produira. Le concert et l’exposition seront consacrés au Dow Partbooks, un des plus importants et des plus beaux manuscrits de la période Tudor en Angleterre. Le caractère exceptionnel du manuscrit appelle cette formule et une récente publication en fac-similés la rend possible. Ces derniers seront présentés dans une vitrine et des panneaux verticaux donneront des informations contextuelles complémentaires. Notre public pourra voir l’exposition une heure avant ou après le concert. Du point de vue musical, La Sestina interprétera des œuvres sacrées et profanes des principaux compositeurs de l’époque, dont William Byrd et Thomas Tallis. L’Ensemble sera formé de dix chanteuses et chanteurs a cappella et dirigé par Adriano Giardina.

CHF 25.- (plein tarif); CHF 15.- (tarif réduit)

Concert de musique de la renaissance anglaise et exposition en lien avec le programme. L’Ensemble La Sestina sera formé de 10 chanteu-ses/-eurs a cappella. Le 26.11.21 à 20h à l’Eglise Saint-Germain.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:15:00