du jeudi 19 mai au dimanche 5 juin

**Invités d’honneur : Andrée et Michel Hirlet** Avec le concours de la Ville de Sèvres, l’association ArtCeram présente au SEL la huitième édition de sa Biennale Internationale de Céramique Contemporaine. Pour les amoureux des Arts du feu, cette biennale est devenue incontournable. Elle accueille une quarantaine d’artistes et affiche un vrai succès, notamment par l’ampleur croissante de la participation de céramistes étrangers qui viennent se joindre aux pays européens habituellement présents. Elle reste heureusement fidèle à la vocation d’éclectisme qui a présidé à sa naissance et fait aussi place au goût de la nouveauté. Jean-Francois Juilliard « Critique d’art et collectionneur ». _Présenté par : l’association Art Céram 2_

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres

2022-05-19T17:00:00 2022-05-19T21:00:00;2022-05-20T17:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T21:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T20:00:00;2022-05-24T14:30:00 2022-05-24T20:00:00;2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T20:00:00;2022-05-26T17:00:00 2022-05-26T21:00:00;2022-05-27T17:00:00 2022-05-27T21:00:00;2022-05-28T17:00:00 2022-05-28T21:00:00;2022-05-29T14:30:00 2022-05-29T20:00:00;2022-05-31T14:30:00 2022-05-31T20:00:00;2022-06-01T14:30:00 2022-06-01T20:00:00;2022-06-02T17:00:00 2022-06-02T21:00:00;2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T21:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T20:00:00

