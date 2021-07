Saint-Pabu Saint-Pabu Finistère, Saint-Pabu Trésors dans une goutte d’eau Saint-Pabu Saint-Pabu Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pabu

Trésors dans une goutte d’eau Saint-Pabu, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Pabu. Trésors dans une goutte d’eau 2021-07-22 13:30:00 – 2021-07-22 Maison des Abers Corn ar Gazel

Saint-Pabu Finistère Saint-Pabu Découvrez le minuscule monde du plancton présent dans une goutte d’eau !

Après un prélèvement, observez l’invisible à travers des microscopes. Plongez dans l’océan à leur rencontre avec des lunettes virtuelles et jouez avec les cartes de réalité augmentée

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pabu Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pabu Adresse Maison des Abers Corn ar Gazel Ville Saint-Pabu lieuville 48.57263#-4.62354