Trésors culinaires du Marais à la Goutte d’Or : Visite gustative à la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam, 25 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 12€ Ces tarifs incluent une dégustation. Réservation 48h à l’avance.

Parcours croisé entre l’Institut des Cultures d’Islam et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme : Balade gastronomique à la Goutte d’Or où vous découvrirez la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or. La visite se termine par une dégustation des mets découverts au fil du parcours.

Parcours croisé entre l’Institut des Cultures d’Islam et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Balade gastronomique dans les quartiers du marais et de la Goutte d’Or.

Visite gustative à la Goutte d’Or

Échoppes et petits commerces de bouche permettront de découvrir la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or. La visite se termine par une dégustation des mets découverts au fil du parcours.

Hélène Tavera est conférencière spécialiste des cuisines d’ici et d’ailleurs, membre fondateur du 4C et de Quartier Libre, lieu dédié à l’alimentation dans le quartier de la Goutte d’Or.

Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-gustative-3/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-gustative-3/

© DR