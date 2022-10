Trésors cachés dévoilés : Les sépultures de l’église Sainte-Croix d’Oloron : le recensement des inscriptions réalisé par Anne Magendie en 1986 Oloron-Sainte-Marie, 26 novembre 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Trésors cachés dévoilés : Les sépultures de l’église Sainte-Croix d’Oloron : le recensement des inscriptions réalisé par Anne Magendie en 1986

EUR 0 0 La Bibliothèque Patrimoniale conserve dans ses fonds un document unique, Oloron Sainte-Marie – église Sainte-Croix : intervention archéologique : juillet-août 1986 / Anne Magendie.

Les dalles funéraires de cette église, retrouvées lors de travaux d’installation du chauffage par le sol, constituent une nécropole des 17e et 18e siècles. Les inscriptions portées sur

de nombreuses dalles permettent de connaître des noms de famille, des prénoms et de constater un certain degré de persistance de la pratique du béarnais.

L’exposé retracera les conditions dans lesquelles furent retrouvées ces dalles ; il permettra d’avoir accès au document réalisé par Anne Magendie et de disposer d’un résumé des

inscriptions et des principales considérations concernant l’histoire de ces dalles.

Par Robert Laborde, association Transmetem.

