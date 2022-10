Trésors cachés dévoilés : L’émigration des Haut-Béarnais vers le Nouveau Monde, 21 janvier 2023, .

Trésors cachés dévoilés : L’émigration des Haut-Béarnais vers le Nouveau Monde



2023-01-21 15:00:00 – 2023-01-21

EUR 0 0 En 2012, l’AME dépose une base de données qui recense des centaines de fiches nominatives de migrants béarnais et basques à travers le monde et surtout vers le Nouveau Continent, créant aussi l’espace Amériques dans la salle de consultation de la bibliothèque patrimoniale. L’AME propose d’échanger avec les participants sur leurs travaux de recherches et sur l’activité propre de l’association, d’expliquer comment fonctionne la base, de voir comment se construit sa revue Partir.

Par l’Association pour la Mémoire de l’Émigration (AME).

En 2012, l’AME dépose une base de données qui recense des centaines de fiches nominatives de migrants béarnais et basques à travers le monde et surtout vers le Nouveau Continent, créant aussi l’espace Amériques dans la salle de consultation de la bibliothèque patrimoniale. L’AME propose d’échanger avec les participants sur leurs travaux de recherches et sur l’activité propre de l’association, d’expliquer comment fonctionne la base, de voir comment se construit sa revue Partir.

Par l’Association pour la Mémoire de l’Émigration (AME).

dernière mise à jour : 2022-10-15 par