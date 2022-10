Trésors cachés dévoilés : Carnet de voyage de Vincent Lassalette, 27 octobre 2022, .

Trésors cachés dévoilés : Carnet de voyage de Vincent Lassalette



2022-10-27 15:00:00 – 2022-10-27 17:00:00

EUR 0 0 François Jacoutet vous invite à un voyage dans le temps et dans l’histoire grâce au carnet de son aïeul, Vincent Lassalette, retrouvé dans les archives familiales. François Jacoutet a retranscrit ce carnet dans son ouvrage “Carnet de voyage d’un béarnais, 1789-1867” qu’il nous présentera avec la malle de voyage et ses objets. Il sera accompagné de Camille Billemont, journaliste, pour dialoguer au sujet des périples de Lassalette autour du monde.

Par François Jacoutet et Camille Billemont.

