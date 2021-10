Évreux Musée d'Art,Histoire et Archéologie d'Evreux Eure, Évreux Trésors antiques Musée d’Art,Histoire et Archéologie d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Trésors antiques Musée d’Art,Histoire et Archéologie d’Evreux, 20 novembre 2021, Évreux. Trésors antiques

du samedi 20 novembre au dimanche 18 septembre 2022 à Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux

En mai 1861, Napoléon III achetait plus de 11 000 antiquités et objets d’art de la plus grande collection d’objets et d’œuvres d’art jamais réunie au 19e siècle, celle du marquis Giampietro Campana (1808-1880), banquier du Vatican. Arrivée au musée du Louvre, la collection est démantelée. Une partie vient compléter les séries « du plus grand musée du monde » tandis qu’une autre nourrit une généreuse politique de dépôts en allant enrichir les collections des musées de province. Plus de 5000 œuvres partent ainsi en région. 87 musées sont retenus et classés en trois catégories. À l’instar de trente-huit autres établissements, le « musée d’Évreux » entre dans la troisième catégorie et reçoit ainsi en 1863 un lot composé de 3 tableaux, 4 marbres et 72 terres cuites, alors que l’acte officiel qui crée le musée n’est promulgué qu’en… 1873 ! Reflet de la politique culturelle du Second Empire, l’envoi d’un lot Campana au musée d’Évreux permet de se plonger dans l’histoire de la fabrique d’un musée au 19e siècle à travers l’histoire de la constitution de ses collections. Il permet aussi de proposer aux visiteurs un voyage dans le temps et dans l’histoire ancienne du bassin méditerranéen, en leur montrant des objets de prestige : vases à figures rouges et noires, coupes à boire, vases à parfum ou encore urne cinéraire provenant pour la plupart de tombes d’Étrurie et de Grande Grèce.

Gratuit

La collection du marquis Campana au musée d’Evreux Musée d’Art,Histoire et Archéologie d’Evreux 2 esplanade Anne Baudot 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T12:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T09:30:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T09:30:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T12:30:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T12:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T09:30:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T09:30:00 2021-12-02T12:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T09:30:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:30:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T12:30:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T09:30:00 2021-12-09T12:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T12:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T12:30:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T12:30:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T12:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T09:30:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T09:30:00 2021-12-16T12:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T09:30:00 2021-12-17T12:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T12:30:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T12:30:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T09:30:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T09:30:00 2021-12-22T12:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T09:30:00 2021-12-23T12:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T09:30:00 2021-12-24T12:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T12:30:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T09:30:00 2021-12-28T12:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T09:30:00 2021-12-29T12:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T09:30:00 2021-12-30T12:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T09:30:00 2021-12-31T12:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T12:30:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-04T09:30:00 2022-01-04T12:00:00;2022-01-04T14:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T09:30:00 2022-01-05T12:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T09:30:00 2022-01-06T12:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T09:30:00 2022-01-07T12:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T12:30:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T10:00:00 2022-01-09T12:30:00;2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-11T09:30:00 2022-01-11T12:00:00;2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T09:30:00 2022-01-12T12:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T09:30:00 2022-01-13T12:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T09:30:00 2022-01-14T12:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:30:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T12:30:00;2022-01-16T14:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-18T09:30:00 2022-01-18T12:00:00;2022-01-18T14:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T09:30:00 2022-01-19T12:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T09:30:00 2022-01-20T12:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T12:30:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-25T09:30:00 2022-01-25T12:00:00;2022-01-25T14:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T09:30:00 2022-01-26T12:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T09:30:00 2022-01-27T12:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T09:30:00 2022-01-28T12:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T12:30:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T10:00:00 2022-01-30T12:30:00;2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-01T09:30:00 2022-02-01T12:00:00;2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T09:30:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T09:30:00 2022-02-03T12:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T12:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T12:30:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T12:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T09:30:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T12:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T12:30:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-15T09:30:00 2022-02-15T12:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T09:30:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T09:30:00 2022-02-17T12:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T09:30:00 2022-02-18T12:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T12:30:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-22T09:30:00 2022-02-22T12:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T09:30:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T09:30:00 2022-02-24T12:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T09:30:00 2022-02-25T12:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T12:30:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T12:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T09:30:00 2022-03-03T12:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T12:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T12:30:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T12:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T09:30:00 2022-03-10T12:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T12:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:30:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T12:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T09:30:00 2022-03-17T12:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T12:30:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T09:30:00 2022-03-22T12:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T09:30:00 2022-03-24T12:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T09:30:00 2022-03-25T12:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:30:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-29T09:30:00 2022-03-29T12:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T09:30:00 2022-03-31T12:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T09:30:00 2022-04-01T12:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T12:30:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T09:30:00 2022-04-05T12:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T09:30:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T12:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:30:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T12:30:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T09:30:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:30:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:30:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T12:30:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T12:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T12:30:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T12:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:30:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-03T09:30:00 2022-05-03T12:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T12:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:30:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T12:30:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-10T09:30:00 2022-05-10T12:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T09:30:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T12:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T09:30:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T12:30:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-17T09:30:00 2022-05-17T12:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T09:30:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T12:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T09:30:00 2022-05-20T12:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:30:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:30:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T12:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T09:30:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T09:30:00 2022-05-26T12:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T09:30:00 2022-05-27T12:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:30:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T12:30:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-31T09:30:00 2022-05-31T12:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T09:30:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T09:30:00 2022-06-02T12:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-07T09:30:00 2022-06-07T12:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T09:30:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T09:30:00 2022-06-09T12:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T09:30:00 2022-06-10T12:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:30:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T12:30:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-14T09:30:00 2022-06-14T12:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T09:30:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T09:30:00 2022-06-16T12:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:30:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:30:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-21T09:30:00 2022-06-21T12:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T09:30:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T09:30:00 2022-06-23T12:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T09:30:00 2022-06-24T12:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:30:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T12:30:00;2022-06-26T14:00:00 2022-06-26T18:00:00;2022-06-28T09:30:00 2022-06-28T12:00:00;2022-06-28T14:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T09:30:00 2022-06-29T12:00:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T09:30:00 2022-06-30T12:00:00;2022-06-30T14:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T09:30:00 2022-07-01T12:00:00;2022-07-01T14:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:30:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T12:30:00;2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T18:00:00;2022-07-05T09:30:00 2022-07-05T12:00:00;2022-07-05T14:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T09:30:00 2022-07-06T12:00:00;2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T09:30:00 2022-07-07T12:00:00;2022-07-07T14:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T09:30:00 2022-07-08T12:00:00;2022-07-08T14:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T12:30:00;2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T12:30:00;2022-07-10T14:00:00 2022-07-10T18:00:00;2022-07-12T09:30:00 2022-07-12T12:00:00;2022-07-12T14:00:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-13T09:30:00 2022-07-13T12:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T09:30:00 2022-07-14T12:00:00;2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T09:30:00 2022-07-15T12:00:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T12:30:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-17T10:00:00 2022-07-17T12:30:00;2022-07-17T14:00:00 2022-07-17T18:00:00;2022-07-19T09:30:00 2022-07-19T12:00:00;2022-07-19T14:00:00 2022-07-19T18:00:00;2022-07-20T09:30:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T09:30:00 2022-07-21T12:00:00;2022-07-21T14:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T09:30:00 2022-07-22T12:00:00;2022-07-22T14:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T12:30:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T18:00:00;2022-07-24T10:00:00 2022-07-24T12:30:00;2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T18:00:00;2022-07-26T09:30:00 2022-07-26T12:00:00;2022-07-26T14:00:00 2022-07-26T18:00:00;2022-07-27T09:30:00 2022-07-27T12:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T09:30:00 2022-07-28T12:00:00;2022-07-28T14:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T09:30:00 2022-07-29T12:00:00;2022-07-29T14:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T10:00:00 2022-07-30T12:30:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T18:00:00;2022-07-31T10:00:00 2022-07-31T12:30:00;2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T18:00:00;2022-08-02T09:30:00 2022-08-02T12:00:00;2022-08-02T14:00:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-03T09:30:00 2022-08-03T12:00:00;2022-08-03T14:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T09:30:00 2022-08-04T12:00:00;2022-08-04T14:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T09:30:00 2022-08-05T12:00:00;2022-08-05T14:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T10:00:00 2022-08-06T12:30:00;2022-08-06T14:00:00 2022-08-06T18:00:00;2022-08-07T10:00:00 2022-08-07T12:30:00;2022-08-07T14:00:00 2022-08-07T18:00:00;2022-08-09T09:30:00 2022-08-09T12:00:00;2022-08-09T14:00:00 2022-08-09T18:00:00;2022-08-10T09:30:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T09:30:00 2022-08-11T12:00:00;2022-08-11T14:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T09:30:00 2022-08-12T12:00:00;2022-08-12T14:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T12:30:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-14T10:00:00 2022-08-14T12:30:00;2022-08-14T14:00:00 2022-08-14T18:00:00;2022-08-16T09:30:00 2022-08-16T12:00:00;2022-08-16T14:00:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-17T09:30:00 2022-08-17T12:00:00;2022-08-17T14:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T09:30:00 2022-08-18T12:00:00;2022-08-18T14:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T09:30:00 2022-08-19T12:00:00;2022-08-19T14:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T10:00:00 2022-08-20T12:30:00;2022-08-20T14:00:00 2022-08-20T18:00:00;2022-08-21T10:00:00 2022-08-21T12:30:00;2022-08-21T14:00:00 2022-08-21T18:00:00;2022-08-23T09:30:00 2022-08-23T12:00:00;2022-08-23T14:00:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-24T09:30:00 2022-08-24T12:00:00;2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T09:30:00 2022-08-25T12:00:00;2022-08-25T14:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T09:30:00 2022-08-26T12:00:00;2022-08-26T14:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T10:00:00 2022-08-27T12:30:00;2022-08-27T14:00:00 2022-08-27T18:00:00;2022-08-28T10:00:00 2022-08-28T12:30:00;2022-08-28T14:00:00 2022-08-28T18:00:00;2022-08-30T09:30:00 2022-08-30T12:00:00;2022-08-30T14:00:00 2022-08-30T18:00:00;2022-08-31T09:30:00 2022-08-31T12:00:00;2022-08-31T14:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T09:30:00 2022-09-01T12:00:00;2022-09-01T14:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T09:30:00 2022-09-02T12:00:00;2022-09-02T14:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T10:00:00 2022-09-03T12:30:00;2022-09-03T14:00:00 2022-09-03T18:00:00;2022-09-04T10:00:00 2022-09-04T12:30:00;2022-09-04T14:00:00 2022-09-04T18:00:00;2022-09-06T09:30:00 2022-09-06T12:00:00;2022-09-06T14:00:00 2022-09-06T18:00:00;2022-09-07T09:30:00 2022-09-07T12:00:00;2022-09-07T14:00:00 2022-09-07T18:00:00;2022-09-08T09:30:00 2022-09-08T12:00:00;2022-09-08T14:00:00 2022-09-08T18:00:00;2022-09-09T09:30:00 2022-09-09T12:00:00;2022-09-09T14:00:00 2022-09-09T18:00:00;2022-09-10T10:00:00 2022-09-10T12:30:00;2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T18:00:00;2022-09-11T10:00:00 2022-09-11T12:30:00;2022-09-11T14:00:00 2022-09-11T18:00:00;2022-09-13T09:30:00 2022-09-13T12:00:00;2022-09-13T14:00:00 2022-09-13T18:00:00;2022-09-14T09:30:00 2022-09-14T12:00:00;2022-09-14T14:00:00 2022-09-14T18:00:00;2022-09-15T09:30:00 2022-09-15T12:00:00;2022-09-15T14:00:00 2022-09-15T18:00:00;2022-09-16T09:30:00 2022-09-16T12:00:00;2022-09-16T14:00:00 2022-09-16T18:00:00;2022-09-17T10:00:00 2022-09-17T12:30:00;2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T18:00:00;2022-09-18T10:00:00 2022-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Musée d'Art,Histoire et Archéologie d'Evreux Adresse 2 esplanade Anne Baudot 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Musée d'Art,Histoire et Archéologie d'Evreux Évreux