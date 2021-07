Trésor[s] Aedaen gallery, 10 septembre 2021, Strasbourg.

Trésor[s]

du vendredi 10 septembre au dimanche 19 septembre à Aedaen gallery

La frémaa a choisi d’investir pour la première fois deux galeries de renom à Strasbourg et Colmar pour présenter sa nouvelle exposition : Trésor[s], sur la thématique des microcosmes, plus précisément les insectes et leur environnement. A cette occasion, 23 créateurs proposent au public de se plonger dans la contemplation de cet univers fascinant qui nous entoure et des trésors qu’il recèle. >Thème ; Microcosmes >Expo-vente en galerie >> Lieux ; Du 10 au 19 sept. à l’AEDAEN Gallery, 1a rue des Aveugles, 67000 Strasbourg Du 26 nov. au 5 déc. à la Villa TSCHAEN – Art gallery, 71 route de Neuf-Brisach, 68000 Colmar >> Horaires ; 11h-19h >> Tarif ; Gratuit Plus d’infos ; [https://www.fremaa.com/nouvelle-exposition-fremaa-tresors/](https://www.fremaa.com/nouvelle-exposition-fremaa-tresors/)

Entrée libre

Aedaen gallery 1a rue des Aveugles, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-13T11:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T11:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T11:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T11:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00