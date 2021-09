Trésors à la carte Loches, 12 septembre 2021, Loches.

Trésors à la carte 2021-09-12 – 2021-09-12

Loches Indre-et-Loire Loches

Laissez-vous guider à travers les trésors de Loches !

Suivez le parcours marqué au sol qui vous emmène de l’église-galerie Saint-Antoine à la Cité royale en passant par la Chancellerie, le Musée Lansyer et la collégiale Saint-Ours. Sur chacun de ces sites, à 14h30, 15h30 et 16h30, un guide vous attend pour vous parler du monument, de son histoire et de ses œuvres majeures.

Visites gratuites (prix d’entrée aux monuments sauf église-galerie et collégiale).

info@loches-valdeloire.com +33 2 47 91 82 82 https://www.ville-loches.fr/

Ville de Loches

