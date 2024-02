Trésor vodoun. Au coeur des arts sacrés d’Afrique. Strasbourg, samedi 17 février 2024.

Trésor vodoun. Au coeur des arts sacrés d’Afrique. Strasbourg Bas-Rhin

Le Château vodou, qui réunit la plus grande collection vodou ouest-africaine au monde, propose, à l’occasion de ses 10 ans, une exposition exceptionnelle rassemblant une sélection de ses pièces les plus fascinantes.

Les pièces vodou ont une esthétique saisissante, surprenante. La plupart des objets présentés appartiennent au domaine intangible, inviolable du sacré. Ils cachent une force vibratoire, un flux de communication entre l’humanité, les divinités et la nature. Ils ont pour vocation de maîtriser le chaos, d’empêcher la maladie, la mort, le malheur. Leur puissance magique dépasse la simple beauté.

Venez faire le plein d’émotions et d’expériences sensibles au cœur du trésor vodoun des arts sacrés d’Afrique… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2025-01-12 18:00:00

4 rue de Koenigshoffen

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est contact@chateau-vodou.com

