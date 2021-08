Toulouzette Toulouzette Landes, Toulouzette Trésor gourmand : Visite de la ferme Labouyrie – canard, oie et polyculture Toulouzette Toulouzette Catégories d’évènement: Landes

A la ferme Labouyrie, Patricia, ambassadrice du Tourisme Gourmand landais, vous propose une visite où vous allez tout apprendre sur l'élevage de canards, d'oies et la polyculture. En effet, elle vous parlera des asperges, framboises, pois chiche et lentilles qu'elle cultive sur cette exploitation familiale. A l'issue de la visite, Patricia vous proposera un moment de dégustation.

+33 5 58 98 58 50

