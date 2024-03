Trésor gourmand visite de La Ferme du Foie Gras Birouca Mugron, vendredi 4 octobre 2024.

Ambassadeurs du Tourisme Gourmand landais, Joël et Benoit vous accueillent sur leur ferme familiale et vous présentent l’élevage de canard.

Depuis 4 générations, au coeur des Landes, en Chalosse, ils vivent de leur passion dans le respect du travail, du bien être animal et de l’environnement. L’élevage, la fabrication d’aliments issus exclusivement de leurs cultures (maïs, colza, blé, tournesol, pois et féverole) et le gavage au maïs grain entier pratiqués encore sur la ferme, vous garantissent des produits sains (sans antibiotiques, sans OGM). La gamme de produits traditionnels et naturels reste inchangée depuis 30 ans pour vous apporter le meilleur goût. Dégustation offerte à l’issue de la visite. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04 15:00:00

fin : 2024-10-04 17:00:00

Birouca 149 route de Pontonx

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

