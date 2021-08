Poyanne Poyanne Landes, Poyanne Trésor gourmand : rencontre dans les vignes avec un viticulteur Poyanne Poyanne Catégories d’évènement: Landes

Trésor gourmand : rencontre dans les vignes avec un viticulteur 2021-11-02 14:30:00 – 2021-11-02 16:00:00 Rue Adour et Chalosse RDV parking du château
Poyanne Landes

Lors d'un moment convivial dans les vignes avec un viticulteur landais, venez découvrir le travail de la vigne autour des vins de Chalosse et du Tursan (blanc, rouge et rosé). Finissez votre visite par une dégustation à la cave des vignerons de Tursan à Mugron. Repartez avec un cadeau.

