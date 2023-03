Visite guidée à la lampe torche « Lumière sur le Trésor » Trésor de la cathédrale Sainte-Marie Auch Catégories d’Évènement: Auch

Visite guidée à la lampe torche « Lumière sur le Trésor » Trésor de la cathédrale Sainte-Marie, 13 mai 2023, Auch. Visite guidée à la lampe torche « Lumière sur le Trésor » Samedi 13 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Trésor de la cathédrale Sainte-Marie Sans réservation. Nombre de places limité. Et si vous découvriez autrement la tour d’Armagnac, ancienne prison d’un tribunal ecclésiastique ? Ce palais de l’officialité vous ouvre pour la deuxième fois ses portes de nuit ! Aujourd’hui devenu musée du trésor, parcourez à la lumière de votre lampe ces salles sombres où criminels et religieux se sont côtoyés, entre peines punitives et justice divine. Trésor de la cathédrale Sainte-Marie Place Salinis 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562052289 http://tresor-cathedrale-auch.jimdo.com/ Musée, salle d’exposition Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

