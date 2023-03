Les secrets du Trésor de Conques Trésor de Conques Conques-en-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Les secrets du Trésor de Conques Trésor de Conques, 1 avril 2023, Conques-en-Rouergue. Les secrets du Trésor de Conques 1 et 2 avril Trésor de Conques Dans le cadre des JEMA 2023, vous êtes conviés à découvrir les secrets du Trésor de Conques. Une visite guidée vous permettra de découvrir la richesse artistique du Trésor, avec ses revêtements d’or et d’argent doré, ses nombreux reliquaires, ses savoir-faire millénaires, tels que filigranes, émaux, intailles et camées. Le Trésor de Conques est unique en France, témoin de mille ans d’offrandes et du savoir-faire des hommes. Venez découvrir son histoire fascinante… Tarif Trésor + visite guidée incluse « Les secrets du Trésor de Conques »

45 minutes – Tout public – 6 € 50/adulte ; 4 € 50/réduit ; 2 € 50/enfant.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme : 05 65 72 85 00

