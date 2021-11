Versailles Auditorium de l'Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Trésor aztèque au Palais Bourbon Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Auditorium de l'Université Ouverte de Versailles, le samedi 20 novembre à 15:00

* **José Contel** : Codex Borbonicus _(Citadelles et Mazenod)_ Débat animé par Anne Collin Grands débats Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

