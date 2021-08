Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Trésor – Anne-Flore Cabanis Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Trésor – Anne-Flore Cabanis Trégastel, 11 septembre 2021, Trégastel. Trésor – Anne-Flore Cabanis 2021-09-11 – 2021-09-26

Trégastel Côtes d’Armor Trégastel Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou.

Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires. Anne-Flore Cabanis vit et travaille à Paris, elle est diplômée de l’ENSBA. Les interventions in situ d’Anne-Flore Cabanis jouent avec l’architecture de lieux privés ou publics. En rompant un silence visuel, elles révèlent, à travers la figure de la ligne, la présence de mouvements invisibles choisis. “Par un jeu de mouvement de lignes en tension, l’installation d’Anne-Flore Cabanis suggère comment le trésor retrouvé du roi Gradlon a peut-être été hissé là-haut, donnant espoir de le voir refaire surface bientôt … Cette oeuvre cinétique et vivante joue avec les couleurs environnantes, le vent, et les lignes de cette roche granitique, témoin du travail extraordinaire de l’érosion sur le paysage littoral.” Accueil Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou.

Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires. Anne-Flore Cabanis vit et travaille à Paris, elle est diplômée de l’ENSBA. Les interventions in situ d’Anne-Flore Cabanis jouent avec l’architecture de lieux privés ou publics. En rompant un silence visuel, elles révèlent, à travers la figure de la ligne, la présence de mouvements invisibles choisis. “Par un jeu de mouvement de lignes en tension, l’installation d’Anne-Flore Cabanis suggère comment le trésor retrouvé du roi Gradlon a peut-être été hissé là-haut, donnant espoir de le voir refaire surface bientôt … Cette oeuvre cinétique et vivante joue avec les couleurs environnantes, le vent, et les lignes de cette roche granitique, témoin du travail extraordinaire de l’érosion sur le paysage littoral.” dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Ville Trégastel lieuville 48.81933#-3.50344