Le Très Court International Film Festival joue les prolongations ! Venez découvrir la sélection Paroles de femmes au cinéma les 7 Parnassiens le jeudi 24 juin à 19h en présence des membres du jury et des réalisatrices. Vous y verrez le meilleur des films de moins de 4 minutes qui interrogent la place des femmes dans nos sociétés. Au Très Court International Film Festival, voilà maintenant 12 ans que la Compétition Paroles de Femmes met à l'honneur les points de vue de femmes, les portraits, témoignages, histoires de vie, de luttes, de petites ou de grandes victoires de « l'autre moitié de l'humanité ». Le quotidien tout comme l'exceptionnel se retrouvent sous la loupe des réalisatrices et des réalisateurs qui cherchent à modifier les regards. Loin des clichés, des lieux communs, ce sont des femmes originales et surprenantes qui se dévoilent dans cette sélection composée de 20 films de moins de 4 minutes. Qu'importe l'âge, la culture, la nationalité, ces femmes prennent la parole avec humour ou gravité et montrent une diversité d'univers féminins témoignant de la réalité du monde. Exceptionnellement cette année, la Compétition Paroles de femmes de la 23 édition du Très Court se déroulera en dehors des dates du festival, le jeudi 24 juin à 19h au cinéma les 7 Parnassiens. La projection sera suivie d'une remise des Prix en présence des membres du Jury et des réalisatrices et d'un échange autour d'un petit verre. La Compétition Paroles de Femmes a obtenu en 2020 et 2021 le Label Génération Égalité délivré par ONU Femmes France. Le Prix des Droits de Femmes est attribué par un collectif de personnalités engagées sur ces thèmes, en partenariat avec le secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes.

