Très Court International Film Festival

Très Court International Film Festival Ciné Breizh 1 Rue Henry Dunant Paimpol

2022-06-11 20:15:00

Paimpol

Un Très Court est un court métrage dont la durée n’excède pas 4 minutes. Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo… Tous les genres sont présents. C’est un format audio-visuel en pleine expansion, en TV et surtout sur internet, sur tablettes et mobiles, où le visionnage de vidéos très courtes fait partie des nouveaux usages. Le Très Court International Film Festival est un événement sans frontières, avec des projections durant 10 jours en simultané dans plus de 60 villes en France et dans 19 autres pays. Le programme phare du festival, c’est la compétition internationale, une quarantaine de films de moins de 4 minutes représentant le meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.

contact@trescourt.com

Ciné Breizh 1 Rue Henry Dunant Paimpol

