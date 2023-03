TRES CHERE MANDY LE DOME, 2 décembre 2023, MUTZIG.

TRES CHERE MANDY LE DOME. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 34.0 à 40.0 euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS (L.1072181 ) présente En accord avec LES ENFANTS TERRIBLES : ce spectacle. « Une réalité ? Mais quelle réalité ? Ma réalité, c’est l’irréalité ! » Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès depuis 50 ans. A Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon son petit-fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge de sa carrière et…de ses placements. Mais à New-York, le 15 septembre 2008 Lehman Brothers fait faillite, et par un effet domino, la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle découvre qu’elle est ruinée. Dans un rythme effréné, les situations savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter pour échapper aux huissiers. C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies… Une comédie de Erwin Zirmi Avec : Andréa Ferréol, Véronique Boulanger, Vincent Messager, Erwin Zirmi, Morgane Touzalin-Macabiau – N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. – Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 – Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. – Les appareils photos et caméras sont interdits en salle Très Chère Mandy

Votre billet est ici

LE DOME MUTZIG rue du Mattfeld Bas-Rhin

MUSIC LINE PRODUCTIONS (L.1072181 ) présente En accord avec LES ENFANTS TERRIBLES : ce spectacle.

« Une réalité ? Mais quelle réalité ? Ma réalité, c’est l’irréalité ! »

Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès depuis 50 ans. A Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon son petit-fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge de sa carrière et…de ses placements.

Mais à New-York, le 15 septembre 2008 Lehman Brothers fait faillite, et par un effet domino, la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle découvre qu’elle est ruinée. Dans un rythme effréné, les situations savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter pour échapper aux huissiers.

C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies…

Une comédie de Erwin Zirmi

Avec : Andréa Ferréol, Véronique Boulanger, Vincent Messager, Erwin Zirmi, Morgane Touzalin-Macabiau

– N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets.

– Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33

– Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge.

– Les appareils photos et caméras sont interdits en salle

.34.0 EUR34.0.

Votre billet est ici