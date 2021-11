Bruyères TREP'S BAR Bruyères, Vosges BOTTOM’Z UP TREP’S BAR Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Samedi 27 novembre, 21h00 BOTTOM’Z UP * Fondé en 2017, BOTTOMZ UP produit un Heavy Rock teinté d’accents Metal, toujours avec une prédominance mélodique. Leur musique percutante et efficace est taillée pour la scène. Elle est accessible et faite pour faire réagir le public. Le groupe est composé de Jean Polin à la voix, Erwan Spinner à la guitare rythmique, Lucas Tarral à la guitare lead ainsi que Pierre Pereaux à la batterie. Fin 2019, c’est Thibaut Valentin qui prendra le rôle de bassiste au sein du groupe, remplaçant Théo Didelot, maintenant chargé de production du projet. En moins de deux ans, BOTTOMZ UP a pu partager la scène avec des groupes tels que TAGADA JONES, THE RUMJACKS ou encore DOG’N’STYLE. Aujourd’hui, le groupe passe à la vitesse supérieure et se prépare pour enregistrer son premier EP pour l’été 2020 et enfin se produire activement sur des scènes ambitieuses. https://www.facebook.com/bottomzupmusic/ https://www.instagram.com/bottomz_up_band/?fbclid=IwAR2DFONAyOPTGiW5DjMSIBVNXipN2G4jsI7MUj09osjvuwvqrw6WRdgZXqg *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

TREP'S BAR 8 avenue du Cameroun, 88600 Bruyères

