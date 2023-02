Treponem pal LA MAROQUINERIE, 4 mai 2023, PARIS.

Treponem pal LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Information importante: Le concert qui devait se dérouler au Petit bain aura finalement lieu à la Maroquinerie le 04/05/23 à 20h00.Les billets déjà achetés restent valables.Avec la sortie de « SCREAMERS », TREPONEM PAL annonce un retour fracassant au-devant de la scène rock et metal, guitares aiguisées, groove entêtants, le groupe renoue avec sa hargne originelle sans oublier de surprendre avec des titres décapants comme « Out of mind », « Too Late » ou le premier single « Screamers ». 2022 annonce alors un nouveau chapitre pour l'histoire de TREPONEM PAL qui s'adjoint les services de Nicky Tchernenko à la basse et Bastien Amy aux fûts, mais qui signe aussi le retour d'un des membres originaux du groupe, le mythique guitariste Laurent Bizet désormais aux côtés de Polak. Revigoré, plus pertinent que jamais, le groupe prépare une nouvelle tournée pour défendre sur scène son nouvel album. Nouvelles énergies, nouveau contrat sur le label AT(h)OME, nouveau départ qui, en début d'année 2023, nous ouvrira les pages de cette nouvelle aventure de TREPONEM PAL. Fermez les yeux, et laissez couler le son des « SCREAMERS ».

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

