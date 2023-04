Vide-greniers Salle des fêtes Trentels Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Trentels

Vide-greniers Salle des fêtes, 1 mai 2023, Trentels. L’APTL organise un vide-greniers.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 18:00:00.

Salle des fêtes

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The APTL is organizing a garage sale.

Snack bar and snacks on site. La APTL organiza una venta de garaje.

Refrescos y aperitivos in situ. Die APTL organisiert einen Flohmarkt.

Die APTL organisiert einen Flohmarkt.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

