Trente artistes dans les Cent Marches de Morlaix Morlaix, 10 septembre 2021, Morlaix.

Trente artistes dans les Cent Marches de Morlaix 2021-09-10 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 Rue Courte – Cent marches Maisons et Jardins

Morlaix Finistère

Les 10, 11 et 12 septembre 2021, l’art dans l’acception la plus large investira la venelle des 100 Marches, à l’initiative de l’association Dont Acte. Cette sixième édition du festival éponyme a été rendue possible par la participation de nombreux partenaires, tant institutionnels que privés. Comme certains habitants de la rue, qui mettront tout au long de l’événement leur jardin, leur maison ou l’ombre de leur pommier à la disposition de l’association, favorisant ainsi un réel dialogue entre les artistes et les différentes disciplines, mais aussi avec le public.

jeanlucbourel@gmail.com +33 2 98 88 43 98

