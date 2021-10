Trente ans après la chute de l’URSS Centre Pompidou, 11 octobre 2021, Paris.

En 1991, la chute de l’URSS a donné naissance à quinze républiques indépendantes. Trente ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de ce divorce à l’amiable ?

Les trois pays baltes ont adhéré à l’Alliance atlantique et à l’Union européenne. Les douze autres tentent des projets de réintégration régionale avec des configurations différentes et des succès variables. Sur le plan économique, si les pays dotés de matières premières s’en sortent grâce à la rente énergétique, force est de constater qu’aucune des républiques n’est devenue un modèle de transformation réussie. Les régimes politiques varient de la dictature à la démocratie en passant par l’autocratie. Les guerres les ont déchirés à l’intérieur (Tadjikistan) et entre elles (Arménie-Azerbaïdjan, Russie-Géorgie, Russie-Ukraine). La Russie doit de plus en plus composer avec l’influence de la Chine, de la Turquie et de l’Iran dans cette région qu’elle considère pourtant comme son pré carré. Cet espace restera-t-il encore longtemps un laboratoire de transition politique et économique ?

Avec

Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/NEI (Ifri)

Julien Vercueil, vice-président de l’INALCO

Animé par Christine Ockrent, journaliste (France culture)

