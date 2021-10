Orsay Institut Pascal Paris-Saclay - Grand Amphithéâtre Essonne, Orsay “Trente années de progrès en astrophysique” par Hervé Dole Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Orsay Catégories d’évènement: Essonne

le jeudi 25 novembre à 19:30

Dans le cadre du « symposium astroparticules 2021 » de l’Institut Pascal à l’Université Paris-Saclay du 18 octobre au 26 novembre 2021, est organisé chaque semaine et pendant six semaines un exposé pour le grand public par des physiciens de renom. Les présentations auront lieu à 19h30 et l’accueil du public se fait à partir de 19h. LISTE DES EXPOSÉS : * 21 octobre : « La physique dans les films de Science-Fiction » par Richard Taillet. * 26 octobre : « Pourquoi le soleil brille ? » par Roland Lehoucq. * 02 novembre : « De quoi le vide est-il plein ? » par Etienne Klein. * 10 novembre : « Une histoire de l’Univers : du Big Bang à nos jours et au-delà » par Yann Mambrini. 19h30 – Grand Amphithéâtre – Institut Pascal – Bâtiment 530 * 18 novembre : « Voir et entendre les trous noirs » par Alain Riazuelo. * **25 novembre : « Trente années de progrès en astrophysique » par Hervé Dole. 19h30 – Grand Amphithéâtre – Institut Pascal – Bâtiment 530** [[https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/)](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/) (english) [[https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-general-public-conferences](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-general-public-conferences)](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-general-public-conferences) [[https://twitter.com/pascalinstitut](https://twitter.com/pascalinstitut)](https://twitter.com/pascalinstitut)

Les exposés se feront dans le respect des règles sanitaires Covid (distanciation, passe sanitaire)

Symposium astroparticules 2021 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay Corbeville Essonne

2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T20:30:00

