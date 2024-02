10 ans du label Shouka : Aïta Mon Amour + Deena Abdelwahed + Rusnam Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, vendredi 5 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-05 20:30 – 01:30

Gratuit : non 8€

Fondé dans l’agitation de la révolution tunisienne, Shouka est l’un des premiers labels consacrés aux musiques électroniques en Afrique. À découvrir, trois formations qui croisent patrimoine et explorations corrosives.

