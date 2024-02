Choolers Division + Crenoka + Violet Indigo – Festival Handiclap Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, jeudi 28 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-28 20:30 – 01:00

Gratuit : non 8 € Billetterie : helloasso.com

Pour la première soirée de la 37e édition du festival, Handiclap prend ses quartiers à Trempo, espace d’émergence musicale. Handiclap et Trempo s’associent pour cette soirée concerts explosive avec pas moins de trois groupes dont la venue exceptionnelle des Belges de Choolers Division. Choolers Division (Rap – Bruxelles) : Les Choolers font partie, aux côtés de groupes comme Astéréotypie, d’une jeune scène informelle de groupes aventureux comprenant en leur sein des personnes autistes ou en situation de handicap mental ou psychique, et pratiquant une musique spontanée, décalée et foutrement excitante. Ils proposent un hip hop électro, tordu et incandescent avec toute une multitude de niveaux sonores captivants et décalés. Une sorte de machine déjantée, hors de contrôle, produisant un mélange étourdissant de genres musicaux. Crenoka (Pop electro / Tours) : S’inspirant d’une multitude d’icônes musicales, allant des légendes de la pop comme Madonna et Beyoncé aux pionnières avant-gardistes telles que Björk et Grimes, en passant par des innovateurs underground comme LCD Soundsystem, Crenoka propose un style polymorphe de pop alternative résolument unique. Violet Indigo (Hip-hop, R’n’B, DJ Set / New-york, Rouen) : Violet Indigo est une artiste franco-américaine. Chanteuse, compositrice, productrice et DJ, sa musique est judicieusement agenre : ici, la différence est la norme. Insaisissable caméléon futuriste entre Hip-hop, Breakbeat et Pop, Violet Indigo tente ainsi de vous extirper de la morosité ambiante pour vous emmener, le temps d’un instant, vers un avenir plus radieux. Concert en audiodescription. Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.handiclap.fr/