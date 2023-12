Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 27 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 18:30 – 22:00

Gratuit : oui

Trempo invite les musiciens et musiciennes amateurs qui participent aux ateliers de pratique collective à investir la scène de son club. Pour certains et certaines ce sera la première fois… À découvrir et encourager !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com