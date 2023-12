Norouz, Go ! – SarrSew + Ya Tosiba + Nesa Azadikhah Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2024-03-21 20:30 – 01:00

Gratuit : non 5 € Billetterie : trempo.com Trempo s’associe à Mahalla, une plateforme de découverte des scènes musicales, du Maghreb à l’Inde. Voici trois artistes qui jouent avec leur héritage culturel et les influences contemporaines pour développer des identités singulières. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

5 €
Billetterie : trempo.com

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes
Ile de Nantes
Nantes 44200
02 40 46 66 33
http://www.trempo.com
info@trempo.com
https://www.trempo.com/evenement/norouz-go-sarrsew-ya-tosiba-nesa-azadikhah/

