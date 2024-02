Vincent Moon rencontre Faustine Audebert et Craze Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-14 20:00 – 22:30

Gratuit : oui

Vincent Moon est un cinéaste et explorateur sonore. À l’invitation d’Eurofonik et de Trempo, il livre ici une performance “live cinéma”, intense et improvisée, avec deux artistes sonores, Faustine Audebert (chant) et Craze (biniou).

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com