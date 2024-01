BXKS + Aunty Rayzor + Whyci – Festival Hip Opsession Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 1 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 20:30 –

Gratuit : non 8 € Billetterie : helloasso.com

Concert. BXKS : Ses racines jamaïcaines se mêlent à son style musical, influencé par la culture dancehall. BXKS découvre le rap plus tard avec un intérêt qui grandit progressivement. Les textes percutants de BXKS explorent divers sujets, offrant une expérience immersive qui reflète son penchant distinct pour la rêverie. Pour elle, la musique est bien plus qu’une simple expérience auditive ; elle intègre des éléments d’animé dans sa sonorité et ses vidéos, créant ainsi un exutoire ludique et un voyage sensoriel pour ceux qui l’écoutent. Avec une deuxième mixtape en planification, BXKS s’annonce comme une force créative prête à repousser les frontières de la créativité. Aunty Rayzor : Aunty Rayzor, surnommée Naija Thugress, incarne l’énergie artistique incroyable du Nigeria depuis son enfance. Ses talents vocaux, aiguisés à l’église, se sont mêlés à un flow rap forgé lors de battles de hip hop à travers le pays. Avec un style rappelant Missy Elliott et Erykha Badu, elle excelle aussi bien dans le hip hop que dans l’afrohouse et l’afrobeat, chantant en anglais et en yoruba ajoutant une dimension multiculturelle à sa musique. Whyci : Whyci, artiste nantaise à la personnalité en apparence sociale mais réservée, révèle un caractère de feu et revendicateur derrière le micro. Elle a la volonté de partager sa musique avec le monde entier en écrivant ses textes principalement en anglais et en explorant plusieurs styles musicaux. Co-organisé par Pick Up Production et Trempo Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024) Ouverture des portes à 20h

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.hipopsession.com/programmation/bxks-aunty-rayzor-whyci/