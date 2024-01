Talk : 40 ans de musiques hip hop en France – Festival Hip Opsession Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 27 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-27 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre

Talk. Une rétrospective à travers quatre décennies de musique hip hop en France lors de ce talk exclusif. Invités : Marie Sonnette-Manouguian et Karim Hammou, co-auteurs de l’ouvrage « 40 ans de musiques hip-hop en France ». Ce talk est une invitation dans l’exploration de l’évolution remarquable des musique hip hop, passant d’une pratique artistique confidentielle à un courant esthétique majeur. Les innovations instrumentales telles que le dJing et le sample, ainsi que les techniques vocales novatrices telles que les interprétations rappées, le ragga et le human beatboxing, ont redéfini le paysage musical. Les musiques hip hop, en tant que force avant-gardiste, ont été à l’avant plan des mutations induites par l’information et la numérisation de la création musicale. En France comme dans de nombreux autres pays, leur essor a contribué à diversifier les musiques populaires et à en renouveler les pratiques. Pourtant, malgré leur contribution indéniable, la reconnaissance culturelle de ces œuvres, ancrées au carrefour de tensions sociales, reste sujette à contestation. Animé par Solange Maribe Co-organisé par Pick Up Production et Trempo Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024) Ouverture des portes à 18h.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com