Deux ans de Mauve : Ineffekt + Arnaud is Dancing + Mad Daffy + Matilda Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 16 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 20:00 – 02:00

Gratuit : non Prix libre

Le collectif MAUVE convie Ineffekt, membre d’Intercept, label basé au Pays-Bas. Le breakbeat et l’alt-pop du Néerlandais et la house progressive et trancy des résidents et résidentes de Mauve s’allient pour un format club “transcendansant”.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/deux-ans-de-mauve-ineffekt-arnaud-is-dancing-mad-daffy-matilda/