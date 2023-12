44 Tours invite Naomi b2b Bob Sleigh, Yass, Tommy Jacob Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 10 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 20:00 – 02:00

Gratuit : oui

Pour cette dernière carte blanche, 44 Tours s’offre un plateau musical hétéroclite et dansant : Naomi et Bob Sleigh (Rinse France) officieront aux côtés de Yass et Tommy : R&B, trap, culture roots et esthétiques hispaniques !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/44-tours-invite-naomi-b2b-bob-sleigh-yass-tommy-jacob/