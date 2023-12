Krack Records music show Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 2 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 20:00 – 23:30

Gratuit : non Prix libre

Krack Records accompagne les jeunes artistes dans leur développement. Le collectif nantais invite Dani Terreur (chanson pop mélancolique), Mackenzie Leighton (folk voyageuse), Wapoli (trap/pop) et Mioh (chanson folk).

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/krack-records-music-show/