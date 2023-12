Muses présente Anthestérie #1 : Jack Lena + In a Hurry + Treaks Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Muses présente Anthestérie #1 : Jack Lena + In a Hurry + Treaks Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 25 janvier 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-25 20:00 – 23:30

Gratuit : non Prix libre Fête antique marquant la fin de l’hiver, Anthestérie est aussi la célébration de Dionysos, dieu de l’allégresse. Une promesse d’audace avec des artistes qui croisent folk ténébreuse, comptines electronica et punk cinglant. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/muses-presente-anthesterie-1/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44200 Lieu Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 6 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Latitude 47.204612155999996 Longitude -1.5629202019999866 latitude longitude 47.204612156, -1.562920202

Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/