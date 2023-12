Breathing Chimneys de Méryll Ampe Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Breathing Chimneys de Méryll Ampe Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 24 janvier 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-24 20:00 – 22:00

Gratuit : oui À Fontevraud, l’artiste Méryll Ampe a créé une installation immersive faite de sons d’orgues et de souffles, qui fait écho à la “respiration naturelle” de l’Abbaye. Il en propose ici une version live traitée, filtrée et modulée en temps réel. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

