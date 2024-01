Le Mur Nantes #12 : N.O.Madski Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 4 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-01 –

Gratuit : oui

Le Mur Nantes : des toiles urbaines géantes et éphémères à découvrir tous les 3 mois sur la façade de Trempo. La réalisation de la première fresque de la saison 4 du projet Le Mur Nantes a eu lieu du 2 au 6 octobre 2023 sur la façade de Trempo (et sera visible jusqu’au 2 février 2024). Pour l’occasion, Plus de Couleurs a invité l’artiste allemand N.O.Madski à venir présenter une oeuvre contemporaine, abstraite et colorée.Le mur de Trempo fait peau neuve tous les trimestres avec une oeuvre nouvelle. La 3e saison du projet Le Mur Nantes a été marquée par la présence d’artistes venus de toute part pour proposer des oeuvres uniques et percutantes : Alfe (Marseille), Matthieu Pommier (Bordeaux), Soem (Nantes), Iota (Bruxelles). Avant eux, pas moins de 7 artistes avaient peint durant les deux saisons précédentes.Pour cette 4e saison, la direction artistique, pilotée par l’équipe de Plus de Couleurs, reste la même. Mélange de style et de technique, artistes confirmés ou émergents, valorisation des différents styles picturaux présents dans l’art urbain et enchaînement permettant une forte cassure visuelle. C’est cette recette inchangée qui permet au projet et aux artistes de gagner en visibilité et d’être toujours au plus près du public. A travers ce projet, Plus de Couleurs souhaite proposer de l’art accessible à tous, créer la surprise et animer la ville tout en mettant en lumière la diversité de l’art urbain actuel. Organisé par le collectif Plus de Couleurs

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com