Tribute to Jamaica au Trempo Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 14 décembre 2023, Nantes.

2023-12-14

Horaire : 20:00 23:30

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Tribute to Jamaica : les élèves de musiques actuelles en Cycle 3 et en CPES du Conservatoire participent à une scène dédiée aux principaux courant musicaux jamaïcains. Petit état insulaire situé dans la mer des caraïbes, la Jamaïque est mondialement réputée pour sa singularité en matière de musique – de nombreux genres musicaux à succès y ont émergé depuis les 60’s – et le pays doit notamment sa notoriété à Bob Marley, véritable icône du style Reggae. Les singularités musicales de la Jamaïque sont à la fois marquées par sa situation géographique – au cœur des îles caribéennes et proche des côtes des États-Unis – mais aussi par l’histoire de son pays et de son peuple : la colonisation et les influences des mysticismes. À partir des 70’s, la scène jamaïcaine devient une source d’influence majeure dans l’évolution des différents courants issus des musiques actuelles : elle est notamment l’inspiration principale du mouvement 2tone – 2ème vague du courant ska en Angleterre ; et a fortement contribué à la naissance du mouvement hip-hop grâce à sa culture des sound system. Cet événement est un focus sur les principaux courants musicaux jamaïcains et leurs influences sur les scènes anglaises, américaines et françaises. Styles de références : ska, rocksteady, reggae, dub, 2tone, punk, dub poetry, ragga muffin, dancehall, rub a dub, trip hop, electro-dub…

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com