Le Mur Nantes #9 : Matthieu Pommier Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 22 janvier 2023, Nantes.

2023-01-22 sur la façade de TrempoVisible 7j/7, 24h/24 du 18 janvier au 13 avril 2023

Horaire :

Gratuit : oui sur la façade de TrempoVisible 7j/7, 24h/24 du 18 janvier au 13 avril 2023

Le Mur Nantes : des toiles urbaines géantes et éphémères à découvrir tous les 3 mois sur la façade de Trempo. Pour le 2e projet de la 3e saison du MUR Nantes, Matthieu Pommier (Matth Velvet) est invité à investir la façade de Trempo. Le format panoramique inspire à l’artiste une scène portuaire dominée par l’épave d’un bateau de charge. Ses lignes obliques dynamisent l’horizontalité de la composition et animent la surface. Un fort contraste de couleur oppose la partie gauche et la partie droite. D’un côté le jaune irradie et se décline en nuances orangées et vertes, de l’autre le bleu profond, tirant sur le violet, rempli l’espace. La technique de Matthieu Pommier se caractérise par une superposition de couches de peinture qui sert à nuancer chaque teinte. La vibration colorée est aussi travaillée par des hachures et une fragmentation de la couleur qui permettent de traduire les ondes et les reflets de l’eau. La scène représentée ressemble assez à une carte postale de vacances. Mais à bien y regarder, elle présente différentes incongruités qui ouvrent la voie à l’imagination. Sur l’épave se dresse une habitation de bois qui détourne l’usage du bateau, le transformant en refuge. A gauche, quatre personnages, mi-pêcheurs, mi-musiciens, sont peut-être les habituels occupants de cette cabane flottante. Leurs instruments (cuivres et tambour) laissent imaginer les sons tonitruants d’une fanfare ou bien ceux plus lancinants d’une marche funèbre. Ces musiciens, concentrés ou recueillis, semblent indifférents à la montée de l’eau dans laquelle ils pataugent déjà. Les représentations de bateaux, ports et bords de mer sont récurrentes dans l’œuvre de Matthieu Pommier et s’inspirent de ses séjours en Bretagne. La dimension plus onirique est donnée par les couleurs expressionnistes, la stylisation des volumes et par l’absurdité de la situation représentée. Organisé par le collectif Plus de Couleurs

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com