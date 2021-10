Tremplins des métiers du domicile En anjou, 11 octobre 2021, Anjou.

Tremplins des métiers du domicile

du lundi 11 octobre au dimanche 17 octobre à En anjou

### REMPLIN DES MÉTIERS DU DOMICILE ### Du 11 au 15 octobre en Maine-et-Loire Les métiers du domicile recrutent ! Le Département organise un événement pour vous faire découvrir ces métiers et profiter des nombreuses opportunités qu’ils proposent. **AU PROGRAMME** * **Lundi 11 octobre** : Top départ au Grand forum ! Aide à domicile, auxiliaire de vie sociale ou technicien de l’intervention sociale et familial, plus de 16 métiers seront représentés au salon des métiers. Rencontrez des professionnels en poste, découvrez les entreprises qui recrutent et les nouveautés du secteur du domicile. Composez votre « parcours découverte » personnalisé auprès des structures partenaires du Département pour choisir le métier ou la formation qui vous convient. Terra Botanica à Angers et en direct sur la chaine Youtube du Département – de 9 h à 16h30 * **Mardi 12 octobre** : Des formations pour tous – Visitez des appartements témoins, échangez avec des personnes en formation ou en reconversion. * **Mercredi 13 octobre** : Les clés de l’embauche – Coaché par des professionnels, boostez votre candidature pour convaincre votre futur employeur. Préparez votre lettre de motivation et CV pour le recrutement du vendredi. * **Jeudi 14 octobre** : Au plus près de la réalité – Participez à des portes-ouvertes et rencontrez des bénéficiaires pour échanger sur leur quotidien. Près de chez vous * **Vendredi 15 octobre :** Job-dating – De nombreuses entreprises recrutent près de chez vous. Rendez-vous sur notre page dédiée pour accéder aux postes à pourvoir et réserver votre créneau d’entretien, sur place ou en visio. CCI 49 à Angers – de 9 h 30 à 17 h

Terra Botanica

